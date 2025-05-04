Новокузнецк, Кемеровская область, 4 мая, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Двое сбежавших коней сбили семилетнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке. Об этом 4 мая заявила пресс-служба управления МВД России по региону.

РИА Новости/Владимир Вяткин

«Участковые уполномоченные полиции незамедлительно организовали проверку и установили 39-летнюю горожанку, владелицу коня, который травмировал девочку. <…> [Конь]убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963056" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сбежавшие кони сбили девочку в Новокузнецке

Отмечается, что инцидент произошел 2 мая, затем один из жеребцов был обнаружен владелицей. Поиски второго коня продолжаются.

Кроме того, решается вопрос о привлечении хозяев животных к ответственности по статье о выпасе сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов. Обвиняемой грозит штраф до 2 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 21 января неуправляемый табун лошадей пронесся по улицам Светлогорска ночью. В МВД допросили владелицу животных, однако она рассказала, что не знает, каким образом лошади выбежали на волю.

В апреля 2024 года пять жителей Лондона пострадали от сбежавших во время учений лошадей королевской гвардии. Кони сбросили наездников и разбежались по городу, а одно из животных врезалось в туристический автобус, разбив лобовое стекло.