Двое коней сбили семилетнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке
Новокузнецк, Кемеровская область, 4 мая, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Двое сбежавших коней сбили семилетнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке. Об этом 4 мая заявила пресс-служба управления МВД России по региону.
«Участковые уполномоченные полиции незамедлительно организовали проверку и установили 39-летнюю горожанку, владелицу коня, который травмировал девочку. <…> [Конь]убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел 2 мая, затем один из жеребцов был обнаружен владелицей. Поиски второго коня продолжаются.
Кроме того, решается вопрос о привлечении хозяев животных к ответственности по статье о выпасе сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов. Обвиняемой грозит штраф до 2 тыс. рублей.
Как передавало ИА Регнум, 21 января неуправляемый табун лошадей пронесся по улицам Светлогорска ночью. В МВД допросили владелицу животных, однако она рассказала, что не знает, каким образом лошади выбежали на волю.
В апреля 2024 года пять жителей Лондона пострадали от сбежавших во время учений лошадей королевской гвардии. Кони сбросили наездников и разбежались по городу, а одно из животных врезалось в туристический автобус, разбив лобовое стекло.