Воронеж, 4 мая, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» в гостях сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

ФК «Спартак»

С 25-й минуты «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Литвинова. В оставшееся время командам не удалось открыть счет.

На сегодняшний день «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 51 очко после 27 матчей. «Факел» с 16 очками занимает последнюю, 16-ю позицию.

При этом «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в РПЛ. До конца сезона осталось три тура, а «красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Краснодарская команда идет на первом месте с 61 очком.

3 мая московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. С 64-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.