Петрозаводск, 4 мая, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Аэропорт Петрозаводска днем 4 мая ввел временные ограничения на вылет и прием самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИ/Сергей Лантюхов

«Временные ограничения — с 15:49 мск — введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)», — написал он в своем Telegram-канале.

Приостановлены и прием, и вылет рейсов. Кореняко подчеркнул, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 мая ограничение на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме в 10:30 мск. Дополнительные меры безопасности действовали около полутора часов.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов ночью 30 апреля вводили в аэропортах Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля. Воздушные гавани возобновили полноценную работу через три часа.