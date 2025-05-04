Москва, 4 мая, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Житель России потратил на авиаперелет в Турцию этим летом более 1 млн рублей. Это самый дорогой приобретенный в РФ авиабилет предстоящего летнего сезона, следует из данных сервиса «Купибилет», которые оказались в распоряжении Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Путешественник отправится в турецкий Миляс. Авиаперелет туда ему обошелся в 1 017 000 рублей.

На второй строчке перечня самых дорогих авиабилетов — перелет на Шри-Ланку (Коломбо) стоимостью 978 340 рублей. Третье место занял Куньмин в Китае, билет туда стоил 909 851 рубль.

Еще два человека предпочли этим летом отправиться на Мальдивы и в Барселону за 718 365 и 646 017 рублей соответственно.

В 2024 году дороже всего обошелся авиаперелет на Мальдивы. Чтобы попасть на белоснежные пляжи Индийского океана, покупатель отдал рекордные 2 073 472 рубля.

Как передавало ИА Регнум, мошенники в преддверии майских праздников и отпускного сезона начали массово создавать фейковые сайты по продаже авиабилетов. Жертвы злоумышленников узнают о том, что никакой билет ими вовсе не был куплен, уже в аэропорту.

Ранее турецкие авиакомпании, в числе которых Pegasus, Turkish Airlines и AJet, сообщили, что теперь пассажиры могут сдавать билеты, не опасаясь штрафов. Также разрешается изменить дату вылета. Эти изменения распространяются на рейсы внутри страны.