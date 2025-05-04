Кизляр, Дагестан, 4 мая, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Рекламная акция магазина Sport Center в дагестанском Кизляре, в ходе которой предлагали кроссовки и другие товары за 99 рублей, завершилась тем, что толпа разгромила помещение. Об этом 4 мая рассказал хозяин торговой точки Ильяс Магомедов.

Соцсети. Кадр из видео

На кадрах с места видно, что желающие получить обувь за бесценок устроили давку. Все желающие не могли вместиться в магазин, возле входа образовалась большая толпа.

«Толпа неконтролируемая, практически все разнесли. Мы даже вещи бесплатно уже отдали, чтобы люди просто вышли», — описал ситуацию Магомедов изданию «Сапа».

Он отметил, что акция была рассчитана на привлечение внимания, но такого ажиотажа не ожидали. Под конец Магомедов попросил всех выйти, утверждая, что уже ничего не осталось.

Как передавало ИА Регнум, в марте толпа иностранцев устроила давку возле входа в миграционный центр МВД в Екатеринбурге. Часть собравшихся лезли вперед очереди и снесли дверь. Для нормализации обстановки вызвали наряд полиции.

В ноябре 2023 года в Москве произошла давка в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Кто-то сказал, что билетов не хватит, после чего многие ринулись к кассам. Толпа придавила двух девушек.