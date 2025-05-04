Гуйчжоу, Китай, 4 мая, 2025, 16:13 — ИА Регнум. В Китае два круизных лайнера перевернулись на реке Лючун в провинции Гуйчжоу. Об этом 4 мая сообщило агентство Xinhua.

Xinhua

Отмечается, что около 70 пассажиров упали в воду. Спустя три часа спасателям удалось извлечь более 50 человек.

«В настоящее время соответствующие службы провинции Гуйчжоу проводят спасательные работы на месте», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, осень 2024 года в проливе Ла-Манш перевернулась надувная лодка с мигрантами, следовавшими из Африки в Великобританию. Как минимум 12 нелегальных мигрантов утонули, в том числе женщины и дети.

Уточнялось, что судно было переполнено, у многих на борту не было спасательных жилетов. В результате инцидента в воде оказались около 70 человек, из них двое числятся пропавшими без вести.