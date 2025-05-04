Иваново, 4 мая, 2025, 16:05 — ИА Регнум. После концерта в Иванове на Надежду Кадышеву напала женщина. Об этом 4 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости Надежда Кадышева

Уточняется, что инцидент произошел 30 апреля. В ОМВД по Ленинскому району Иванова сообщили о нападении неизвестной женщины на артистку. После случившегося сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции.

«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — написала Волк в своем Telegram-канале.

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Telegram-канал Mash написал, что нападавшая схватила Кадышеву за шею и прокричала что-то непонятное.

«Действительно на концерте в Иванове произошел неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей», — рассказали Mash представители Кадышевой.

Ранее, 24 апреля, KP.RU написала, что певицу назвали самым высокооплачиваемым российским артистом. По данным газеты, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.