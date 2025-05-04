Штат Нью-Йорк, США, 4 мая, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа раскритиковали за изображение, сгенерированное нейросетью, в образе папы римского. Об этом 4 мая сообщил телеканал BBC.

официальный канал Дональда Трампа/Truth

«Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вот-вот приступят к торжественному конклаву, чтобы избрать нового преемника святого Петра. Не издевайтесь над нами», — передает издание слова католических епископов в Нью-Йорке.

BBC также приводит слова экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци, по мнению которого Трамп оскорбляет верующих и религиозные институты.

Нового главу католической церкви изберут в Ватикане 7 мая.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая Трамп опубликовал изображение, на котором нейросети показали его в митре и сутане папы римского. На безымянном пальце правой руки также видно кольцо рыбака — символ папской власти, напоминающее, что понтифик является последователем апостола Петра, который был рыбаком в мирской жизни.

Папа римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта. Похороны понтифика прошли 26 апреля, на них пришли около 200 тыс. человек.