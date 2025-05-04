Москва, 4 мая, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Актриса Государственного академического Малого театра (ГАМТ) народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Владимир Гердо/ТАСС Алефтина Евдокимова

«Малый театр постигло страшное горе — 4 мая на 86-м году жизни скончалась <…> актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова. Светлая память», — говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали Евдокимову актрисой редкого сценического обаяния и выразили искренние соболезнования ее родным и близким.

О дате и месте прощания с актрисой будет сообщено позднее. Причины смерти народной артистки РСФСР не уточняются.

Евдокимова родилась в 1939 году в Харьковской области и в 1963 году окончила актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК), после чего была принята в труппу Малого театра, в котором прослужила свыше 60 лет. За это время она сыграл свыше 60 ролей, включая Амалию в «Разбойниках» Фридриха Шиллера, Наташи в «Униженных и оскорбленных» Ф. М. Достоевского.

Она также снялась в около 40 советских и российских фильмах, включая роль матери главной героини Кати в фильме народного артиста РФ Карена Шахназарова «Курьер» (1986). В 1992 году была удостоена звания народной артистки РСФСР.