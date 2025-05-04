Исламабад, 4 мая, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Россия, являясь «незаменимой силой» в международной политике, может сыграть большую роль в примирении Индии и Пакистана. Об этом 4 мая заявил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

Zuma/TASS

«Мы считаем Россию незаменимой силой, когда речь идет о делах международной политики. И прямо сейчас, поскольку у России привилегированное стратегическое партнерство с Индией, а также очень хорошие отношения с Пакистаном, она может сыграть очень большую роль в деэскалации напряженности между нашими двумя соседями — ядерными соседями, я бы подчеркнул», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Джамали подчеркнул, что Россия всегда играла определенную роль в урегулировании отношений между Индией и Пакистаном. Он напомнил о посредничестве СССР в заключении Ташкентской декларации 1966 года, которую подписали для нормализации отношений между двумя государствами после второй индо-пакистанской войны.

При ответе на вопрос о том, будет ли Пакистан приветствовать любые усилия России по деэскалации пакистано-индийских отношений, дипломат уточнил, что «из-за особых отношений РФ с обеими странами у России есть большое преимущество в снижении напряженности между двумя странами, это точно».

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД РФ 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем. В ходе встречи замглавы МИД России Андрей Руденко и Джамали обсудили различные аспекты двухстороннего взаимодействия и эскалацию между Исламабадом и Нью-Дели.