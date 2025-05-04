Москва, 4 мая, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отец Владимир Спиридонович Путин любил мариновать корюшку и готовить студень. Документальный фильм о главе государства 4 мая показали в эфире телеканала «Россия 1».

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича

«Он вообще любил покашеварить немножко. Студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», — отметил президент.

Путин угостил журналистов десертом собственного приготовления — клюквой с небольшим добавлением меда. Он также предложил попробовать шоколад, который ему подарил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, Путин также показал журналистам, что у него находится в холодильнике. Он достал оттуда кефир и угостил гостя. Сам он выпил стакан ряженки. Глава государства рассказал, что работает до позднего времени, но старается не есть ночью, хотя может позволить себе молочные продукты, подчеркнув, что они у него только российского производства.

Российский лидер также показал журналистам квартиру в Кремле. В одной из комнат у него стоит рояль, есть библиотека, две спальни и небольшая домашняя церковь. Путин признался, что времени на занятие музыкой у него почти нет.