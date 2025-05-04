Хельсинки, 4 мая, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Сына известного в Финляндии политика Юрки Аланда Лео, который в тайне от семьи уехал на Украину и вступил в ряды ВСУ, ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте финской телерадиокомпании Yle.

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«Родители отговаривали Лео подписывать контракт с ВСУ. Их сын всё равно сделал это, причем тайно: Лео почувствовал, что семья «давит на него», — говорится в публикации.

По информации журналистов, финна завербовали в ряды украинских сил четыре месяца назад. После прохождения тренировок в ВСУ, как утверждается, Лео писал родным, что хотел бы вернуться домой, но сделать это ему так и не удалось.

«Аланд отправил свое последнее сообщение сыну 9 апреля. Четыре дня спустя он готовился к предвыборной кампании своей партии, когда получил сообщение о смерти сына», — пишет Yle.

Произошедшее прокомментировали в министерстве иностранных дел Финляндии. Там заявили, что невозможность иностранных граждан расторгнуть контракт с ВСУ вызывает «обеспокоенность».

По некоторым данным, Лео Аланд был ликвидирован при попытке его подразделения осуществить контратаку у населенного пункта Двуречная на купянском направлении. По одной из версий, он попал под удар FPV-дрона.

Как передавало ИА Регнум, ранее в зоне спецоперации ликвидировали снайпера-наемника Александра Гармса-Риззи. Он был британцем с русскими корнями, сбежавшим из войск Соединенного Королевства, чтобы заключить контракт с ВСУ.

В марте Спортивный комитет Украины сообщил о смерти в зоне боевых действий чемпиона страны по спортивному ориентированию Ореста Малованюка. Он оставил карьеру и вступил в ВСУ, где дослужился до командира разведгруппы.