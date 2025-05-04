Киев, 4 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проверяет терпимость США к своей диктатуре. Такое мнение высказал 4 мая депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре», — написал он в своем Telegram-канале.

Дубинский отметил, что лидер киевского режима пока нужен Вашингтону, чтобы ратифицировать соглашение по украинским ресурсам. На фоне этого у Зеленского появился временной период, когда он может зачистить все политическое поле Украины под себя одного, добавил депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, полковник ВС США в отставке Энтони Шэффер 2 мая заявил, что Зеленский сделал всё, что от него требовалось, и его могут скоро устранить. Эксперт уточнил, что главарю киевского режима вряд ли стоит ждать счастливого будущего с украинскими националистами, США или Россией, так как он давно упустил все возможности для себя.

Минфин США 30 апреля сообщил о подписании договора между Киевом и Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых на Украине. Документ в числе прочего подразумевает создание общего инвестиционного фонда, в который украинская сторона будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи киевскому режиму оружия.

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко 2 мая заявил, что Киев, по сути, продал Украину заключением сделки с США по разработке украинских ресурсов. Он отметил, что власти Украины пока не озвучили детали сделки украинцам, хотя их ликование по этому поводу невозможно не заметить.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 мая заявил, что президент США Дональд Трамп доломал киевский режим в вопросе расплаты за американскую военную помощь полезными ископаемыми Украины. По его словам, теперь Киев вынужден будет платить за американские военные поставки национальными богатствами Украины.