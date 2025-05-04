Красногорск, 4 мая, 2025, 15:24 — ИА Регнум. В 14 муниципалитетах Московской области во время снегопада в первые дни мая упали 1572 дерева. Об этом 4 мая сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В 279 населенных пунктах с населением более 5 тыс. человек восстанавливают электроснабжение. В 14 муниципалитетах упали 1572 дерева», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС распиливают и убирают поваленные деревья. К работам привлекли 875 человек и 335 единиц техники.

Процесс ликвидации последствий непогоды контролирует ГУ МЧС России по Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая порядка 26 тыс. человек остались без света в 90 населенных пунктах Московской области в результате непогоды. Больше всего пострадала северная часть Подмосковья. По всему региону обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, из-за проблем с электричеством задержались семь поездов дальнего следования.

4 мая директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что электроснабжение в Подмосковье после аварии восстановят в течение дня. Для устранения последствий аварии привлечено около 30 бригад.

Ранее он говорил, что авария на электросетях в Подмосковье в первые дни мая стала крупнейшей за последние 15 лет. По его словам, в некоторых случаях специалистам приходится не просто восстанавливать, а строить линии заново. Сложности возникают в труднодоступных участках.