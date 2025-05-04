Москва, 4 мая, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Началу проведения специальной военной операции на Украине послужила многолетняя политика западных стран по непризнанию независимости и суверенности России. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В показанном ВГТРК фрагменте документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства подчеркнул, что регулярно обращал внимание Запада на необходимость проявления уважения к интересам России. Президент напомнил, что еще в 2007 году во время своего выступления на Мюнхенской конференции обозначил позицию Москвы по этому вопросу.

«Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Вот это я хотел донести до наших партнеров», — пояснил Путин.

По его словам, тогда он надеялся, что страны Запада услышат его обращение и скорректируют свое отношение к РФ, но этого так и не произошло. В конечном итоге именно позиция западных лидеров привела к сегодняшним трагическим событиям на Украине, заключил президент.

Также глава государства отметил, что Запад регулярно не следует собственным заявлениям, говоря одно, а делая совершенно другое. Москве это стало понятно еще в начале 2000-х годов, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал признание суверенитета России одним из ключевых пунктов мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем, отметил он, Украина должна быть демилитаризована, денацифицирована и наделена нейтральным статусом. Также в стране необходимо отменить все принятые после госпереворота 2014 года дискриминационные законы.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что причинами украинского кризиса стало разрушение экономики и процветание национализма на Украине.