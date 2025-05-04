Магадан, 4 мая, 2025, 15:10 — ИА Регнум. В Магаданской области сноубордистка пропала под сошедшей лавиной. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС

Отмечается, что снег сошел на необорудованную горнолыжную трассу в районе Карамкенского перевала.

«Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на поиски пропавшей направили шесть спасателей и две единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта в Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста, еще один пострадал. В МЧС уточнили, что трагедия произошла на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье.

17 марта в районе горнолыжного курорта Шымбулак в Казахстане при сходе лавины погибла россиянка. Уточнялось, что группа лыжников устроила фрирайд-спуск на запрещенном для катания участке склона. Туристы случайно срезали слой снега, из-за чего произошел сход лавины. Два человека смогли выбраться самостоятельно и выжить.