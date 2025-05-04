Москва, 4 мая, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на попытки политиков стран Запада каким-либо образом унизить и обидеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера при одновременном рукоплескании нацистам.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Владимир Путин

В интервью с главой государства журналист ВГТРК Павел Зарубин напомнил, что в ходе официальных мероприятий в ФРГ Шредера отсаживали подальше от действующего немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы они не были в одном кадре.

В ответ на это глава государства вспомнил историю, когда в парламент Канады в 2023 году пригласили служившего в СС 98-летнего нациста Ярослава Хунку, представив его в качестве «борца за украинскую независимость против русских» во время Второй мировой войны.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикер канадского парламента. — Прим. ред.), который симпатизирует нацистам», — заявил Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер уточнил, что в ФРГ есть множество порядочных людей, и выразил уверенность в том, что они услышат его слова.

Шредер после ухода с поста канцлера ФРГ стал главой совета директоров «Роснефти», из которого вышел после начала спецоперации. В 2022 году в Германии экс-канцлера страны лишили части привилегий, включая закрытие его офиса. В 2023 году экс-главу правительства страны не пригласили на юбилей Социал-демократической партии Германии.

В сентябре 2023 года канадский парламент стоя аплодировал 98-летнему Ярославу Хунке (Гуньке), являющемуся участником 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», который принимал участие в убийстве как минимум 500 мирных граждан СССР — жителей населенного пункта Гута Пеняцкая, бывшего села во Львовской области УССР. СК России возбудил против нацистского преступника уголовное дело, а МВД России по поручению Генпрокуратуры РФ в ноябре того же года объявило обвиняемого в геноциде Хунку в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Путин заявил, что необходимо делать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространения любой нетерпимости и претензий на исключительность. Он уточнил, что за такими действиями стоят претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

Глава государства также призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов. Путин добавил, что к таким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов.