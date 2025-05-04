Братислава, 4 мая, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 мая рассказал, что на празднование Дня Победы в Москве возьмет с собой двух студентов.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Официальная делегация — это один плюс два. Я выбрал двух студентов, которые будут принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных официальной программой», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Фицо уточнил, что в Москву 9 мая из Словакии также приедут члены национального парламента и Европарламента. Но они не войдут в делегацию главы правительства, для них будет отдельная программа.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая пригрозил, что не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. Фицо назвал такое заявление невиданным и подчеркнул, что все равно примет участие в торжествах на Красной площади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москве прибудет свыше 20 лидеров государств и правительств, которые примут участие в праздничных мероприятиях вместе с российским президентом. Однако 30 апреля появилась информация, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не посетит Россию 9 мая. Индия будет участвовать в торжествах, но не на высшем уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля подтвердил свое участие в параде Победы на Красной площади, отметив, что не может пропустить это событие. Он также выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за приглашение.

Ранее ряд мировых лидеров подтвердили свое участие в мероприятиях 9 мая в Москве. 28 апреля о своем визите заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о планах приехать сообщили президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других лидеров государств. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 4 мая сообщил, что уже вылетает в Россию.