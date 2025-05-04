Белгород, 4 мая, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 120 снарядов. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/ Сергей Аверин

Глава региона уточнил, что за сутки под обстрел ВСУ попали 42 населенных пункта в восьми районах Белгородской области. Также были зафиксированы атаки 72 дронами, 20 из которых были сбиты. В результате обстрелов повреждения получили 14 частных домов, храм, магазин, социальный объект, сельхозтехника и десять транспортных средств.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Чапаевский, селам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 11 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки восемью беспилотниками… В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, 13 дронами были атакованы населенные пункты в Белгородском районе. В Борисовском районе село Стригуны атаковали двумя беспилотниками, в результате чего ранения получила мирная жительница. В Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 17 дронов.

В Вейделевском районе упали два БПЛА самолетного типа. В Волоконовском районе по хутору Старый ВСУ выпустили семь боеприпасов.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены», — заявил губернатор.

Он добавил, что в селе Архангельское трое местных жителей были ранены в результате прилета боеприпаса во двор частного дома. Мужчину и женщину осмотрели врачи и отпустили их на амбулаторное лечение, 16-летнего подростка госпитализировали.

ВСУ в последнее время активизировали удары по мирному населению. Ранее, 3 мая, при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

29 апреля ВСУ обстреляли центр города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), используя реактивную систему залпового огня HIMARS, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе четырехмесячный ребенок.

28 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в результате нападений украинских формирований на мирных жителей России с января по март погибли 292 человека, еще 1197 были ранены. Среди погибших были пять несовершеннолетних, и еще 63 ребенка пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.