Брюссель, 4 мая, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Евросоюз 6 мая представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. Об этом 3 мая написала «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Издание отметило, что за последние четыре года поставки газа из России в Евросоюз уменьшились в три раза — с 155 млрд кубометров в 2021 году до 55–56 млрд.

Сейчас, по мнению автора статьи, власти ЕС думают о смене поставщика на США. В Евросоюзе этот шаг называют «освобождением», но по факту топливо придется везти через океан, что приведет к дальнейшему росту цен. При этом раньше, уточняет издание, в Европе жаловались на завышенные цены в $250 за 1 тыс. кубометров, сегодня $400 считается там низкой ставкой.

Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова предположила, что Еврокомиссия будет последовательна в своих действиях и в дорожной карте укажет срок в качестве отказа от газа из РФ 2027 год. Она отметил, что за это время США и Катар увеличат производство СПГ и тем самым снизят напряженность на рынке.

Замглавы Фонда национально энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что переход на американский газ сделает Евросоюз еще более зависимым от политики США.

10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.