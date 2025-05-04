Москва, 4 мая, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная и ее напарник Георгий Куница узнали пол будущего ребенка. Результатами «гендер-пати» спортсмены поделились 4 мая.

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«Очень тебя ждем», — написала будущая мать в своем Telegram-канале и поделилась роликом с мероприятия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963032" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фигуристы Косторная и Куница узнали пол их будущего ребенка

На кадрах виден синий дым, означающий, что у спортсменов родится сын.

Как ранее передавало ИА Регнум, в августе 2023 года фигуристка рассказала, что она и Куница сыграли свадьбу. Косторная выложила в личном блоге кадры с торжественной церемонии бракосочетания.

В ноябре 2024 года спортсмены сообщили, что пропустят два сезона из-за личных дел. При этом пара отметила, что карьеру они завершать не планируют.