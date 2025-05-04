Фигуристы Косторная и Куница узнали пол их будущего малыша
Москва, 4 мая, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная и ее напарник Георгий Куница узнали пол будущего ребенка. Результатами «гендер-пати» спортсмены поделились 4 мая.
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«Очень тебя ждем», — написала будущая мать в своем Telegram-канале и поделилась роликом с мероприятия.
Фигуристы Косторная и Куница узнали пол их будущего ребенка
На кадрах виден синий дым, означающий, что у спортсменов родится сын.
Как ранее передавало ИА Регнум, в августе 2023 года фигуристка рассказала, что она и Куница сыграли свадьбу. Косторная выложила в личном блоге кадры с торжественной церемонии бракосочетания.
В ноябре 2024 года спортсмены сообщили, что пропустят два сезона из-за личных дел. При этом пара отметила, что карьеру они завершать не планируют.