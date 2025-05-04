Курск, 4 мая, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Автозаправочная станция загорелась после ночной атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 4 мая заявил губернатора региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/Дмитрий Макеев

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — говорится в опубликованном сообщении в Telegram-канале.

По его словам, спустя 10 минут возгорание удалось ликвидировать. Кроме того, еще одна атака беспилотника ВСУ произошла рано утром — в селе Званном Глушковского района. В результате удара сгорел стоящий во дворе жилого дома гражданский автомобиль. Погибших и пострадавших не было.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны РФ в период с ночи 3 мая на утро 4 мая уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией страны. Дроны были сбиты над Ростовской, Белгородской и Брянской областями.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 3 мая пожар произошел в храме Георгия Победоносца в селе Толоконном под Белгородом после атаки украинского БПЛА. В результате нападения ВСУ загорелись купола.