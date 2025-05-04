Москва, 4 мая, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Население России, включая новые регионы, еще предстоит посчитать, оно равно примерно 150 млн человек, но для РФ этого недостаточно. Об этом 4 мая заявил президент России Владимир Путин.

Олег Елков/ТАСС

«У нас при нашей территории, 150 млн, (это. — Прим. ред.) сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 млн… По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 млн», — отметил Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Он подчеркнул, что в демографии заключен потенциал страны и от нее зависит будущее государства, поэтому эта тема является принципиально важной для России.

В декабре прошлого года Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния приоритетными общенациональными целями. Президент отметил, что в 2024 году было много сделано для укрепления семьей своего общественного авторитета и высокого статуса.

Президент РФ также указал на то, что темы поддержки и защиты семьи являются крайне важными для решения проблем демографии. Он уточнил, что это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперед.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин утвердил состав Совета по демографической и семейной политике. Его председателем назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова. В совет также вошли глава Сбербанка Герман Греф, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.

В задачи совета входит разработка приоритетных направлений демографической политики, анализ эффективности мер поддержки семьи, а также продвижение традиционных ценностей.