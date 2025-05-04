Москва, 4 мая, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о том, кто сможет стать его преемником на высоком посту, но выбор будет за народом страны. Разговор с главой государства привели в документальном фильме, опубликованном 4 мая в эфире телеканала «Россия 1».

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

«Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — подчеркнул он.

По словам Путина, он постоянно оценивает потенциал возможных кандидатов на пост главы государства, но не считает свой голос решающим. Российский лидер также полагает, что для страны было бы лучше, чтобы были несколько достойных претендентов на должность президента, чтобы у народа был выбор.

Как передавало ИА Регнум, Путин также назвал доверие граждан к власти важнейшим условием развития России и обеспечения безопасности. А для его получения нужно много честно и эффективно работать. Также без доверия к власти не может быть единого общества, которое является основой для всех свершений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2020 года отметил, что вопрос о возможном преемнике Путина традиционно вызывает большой интерес в политических и примыкающих к ним кругах. При этом чаще всего рассуждения по этой теме ничем не подкреплены.