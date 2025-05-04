Москва, 4 мая, 2025, 13:36 — ИА Регнум. В мае в России ожидается подорожание всех категорий автомобильного топлива примерно на 1 рубль за литр. Об этом предупредил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Основным разгоняющим цены фактором стала весенне-летняя страда. Это традиционное время, когда растет спрос на нефтепродукты, особенно в южных регионах. После посевных сельхозработ цены обычно немного снижаются, этого можно ожидать во второй половине июня», — рассказал он на радио KP.RU.

Также на рост цен влияет инфляция. Иванов отметил, что инфляция в стране в годовом исчислении около 10%. Но также есть и третий фактор — антироссийские санкции, из-за которых нефтяные компании несут больше затрат на логистику при импорте продукции и часть издержек перекладывают на внутреннего потребителя.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 24 апреля на совещании с правительством отметил, что годовая инфляция в стране продолжает оставаться на уровне более 10%. Он отметил важность сокращения темпов роста цен при обеспечении стабильного роста экономики.

15 апреля Путин отметил постепенное улучшение ситуации с инфляцией в России. Он также раскрыл «философию» экономического блока правительства, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все население.