Москва, 4 мая, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Доверие людей к власти является важнейшим условием для развития России и обеспечения безопасности. Такое мнение 4 мая высказал президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Для того чтобы страна была стабильной, для того чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие — доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно, эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан», — отметил российский лидер в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия 1».

Президент подчеркнул, что сегодня в России зафиксирован самый низкий за всю новейшую историю уровень бедности в России.

«Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие — а именно доверие к власти — в известной степени будет обеспечено», — заявил Путин.

Российский лидер резюмировал, что без доверия власти не может быть единства общества. По мнению Путина, именно внутренняя сплоченность граждан является основой всех достижений страны.

При этом фундаментом будущего России он назвал морально-нравственную основу самосознания россиян.

«В основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения стало известно, что Путину доверяют более 80% россиян. При этом еще 77% опрошенных положительно оценили его работу на посту президента России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце февраля указывал на то, что Путин максимально далек от популизма и в то же время сохраняет высокий уровень поддержки у россиян. Ранее представитель Кремля отмечал, что многолетний стабильный показатель уровня доверия президенту РФ говорит о том, что россияне чувствуют результат его работы.