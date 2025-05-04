Москва, 4 мая, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Уникальный передвижной поезд-музей прибыл в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот» В Москве.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот»

Поезд встречали сотни жителей российской столицы и Подмосковья, а также те, кто приехал в Москву на выходные.

«Мне было очень тяжело смотреть на это, большое впечатление производит вагон с ранеными, на это невозможно смотреть без слез», — поделилась посетительница выставки.

Ее дочь-школьница рассказала, что удивилась, в каких тяжелых условиях во время Великой Отечественной войны бойцам делали операции.

Многие посетители отметили символичность того, что поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне, сделал остановку в месте, насквозь пронизанном патриотизмом и любовью к Родине. Здесь можно узнать о многих героических и славных страницах в истории России.

В преддверии Дня Победы многие гости выставки специально пришли к «Поезду Победы» с детьми, понимая важность передачи памяти о великом подвиге наших предков подрастающему поколению.

Директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный отметил, что «Поезд Победы» это не просто выставка или музей.

«Каждый, посетивший его, может своими глазами увидеть то, что пережили советские люди, наши предки, которые ценой неимоверных усилий, ценой своей жизни освободили нашу страну от фашистских захватчиков», — отметил Горный.

Как считает представитель ведомства, такие проекты нужно сохранять и развивать, передавая детям и внукам память о том, что никогда не должно повториться, память о советских бойцах, подаривших нам мирное небо.

В парке поезд будет находиться до 7 мая, а затем отправится в Москву, где посетить его можно будет на Белорусском вокзале с 8 по 14 мая.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2024 году при поддержке президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия «Поезда Победы». Специально для этой экспозиции разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Минобрнауки, ОАО «Российские железные дороги» и движения «Волонтеры Победы».

«Поезд Победы» начал работать в октябре 2020 года. С того момента его посетили более миллиона жителей России, Абхазии и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области 2 мая стартовала акция «Бессмертный полк» на общественном транспорте. Автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны отправились в рейс с автовокзала Котельники.