Ташкент, 4 мая, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики. В ходе встречи дипломатов узбекская сторона, помимо прочего, выразила обеспокоенность участившимися сообщениями о притеснениях своих граждан в РФ. Однако, отметил в разговоре с ИА Регнум руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, это не повод говорить о каком-то охлаждении отношений между Москвой и Ташкентом.

МИД Узбекистана

Встреча замминистра иностранных дел Узбекистана Бобура Усманова с Мальгиновым состоялась ещё 2 мая, но внешнеполитическое ведомство среднеазиатской республики сообщило о нём только спустя три дня. В МИД отметили, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями» по приоритетным направлениям сотрудничества.

Двусторонние контакты, подчеркнули в узбекском министерстве, «способствуют эффективной защите прав и интересов граждан обеих стран, совершенствованию механизмов взаимодействия в сфере консульских услуг, а также оперативному решению вопросов, связанных с трудовой миграцией». В то же время у Ташкента есть и поводы для беспокойства.

«Узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ. Подчеркнуто, что подобные действия являются нарушением прав и свобод узбекских граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, <…> озвучен призыв тщательно изучить поднятый вопрос и довести обеспокоенность узбекской стороны до соответствующих компетентных органов РФ», — подчеркнули в МИД.

Грозин считает, что, несмотря на формулировки, речь идёт о стандартных двусторонних дипломатических контактах.

«Не вижу здесь повода для какой-то особенной рефлексии. Подобного рода проблемы существуют и между нашими государствами, и между другими. Посмотрите, что происходит с приезжающими в Объединённые Арабские Эмираты гражданами Узбекистана (в конце апреля 15 человек задержали из-за предполагаемого участия в уличной драке в Дубае. — Прим. ред.). Особого поля для взаимных претензий Ташкента и Москвы я не вижу. Понятно, что периодически происходят какие-то инциденты, поскольку перемещаются большие массы людей, а это всегда создаёт напряжение. Но в данном случае, думаю, встреча дипломатов — обычный рабочий момент», — отметил собеседник агентства.

По мнению Грозина, не исключено, что в узбекском МИД с послом обсуждали и некие конкретные вопросы, связанные с отдельными лицами, совершившими правонарушения.

«Понятно, что, если всё так, то подобного рода информацию просто-напросто не обнародуют. И это стандартная общемировая практика», — напомнил он.

В целом же встречи с послом должны по протоколу проходить на регулярной основе, и, вероятно, в данном случае речь шла в первую очередь о сверке позиций двух стран, заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в середине прошлого месяца МВД РФ сообщило о задержании 59 иностранцев, 25 из которых нарушили режим пребывания в России, их решили выдворить.

Тогда же МИД Кыргызстана вручил российскому послу официальную ноту в связи с массовым задержанием. В частности, в Бишкеке потребовали представить обоснования для использования силовых мер. Позже министерство иностранных дел России заявило, что рейд правоохранителей не был направлен против граждан конкретной страны.