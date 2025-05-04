Москва, 4 мая, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Тенденция к снижению доли стран — членов G7 в мировой экономике будет наблюдаться еще 25 лет. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Global Look Press/Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency

В то же время политическое и экономическое влияние Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ближайшую четверть века, напротив, будет возрастать, спрогнозировал президент в фрагменте из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам Путина, первые признаки перемещения центра экономического роста в АТР появились еще в начале 2000-х годов.

«На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что уже на сегодняшний день у БРИКС паритет покупательской способности в экономике мира выше, чем у некогда мощной G7.

«Будет и дальше уменьшаться доля [«Группы семи»] в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности», — добавил российский лидер.

Президент назвал 25 лет маленьким сроком для подобных прогнозов и выразил уверенность, что в ближайшую четверть века будет именно так, как он сказал.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Путин на заседании саммита БРИКС в Казани заявил, что доля членов объединения в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит показатели государств «семёрки». В большинстве государств БРИКС в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития, добавил глава государства.

Международный валютный фонд (МВФ) 24 октября заявил, что в ближайшие годы мировая экономика в большей степени будет зависеть от стран БРИКС, чем от G7.

В марте статистические службы представили данные, согласно которым Россия по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики среди стран G20. На первом месте оказалась Индия, которая показала самой большой экономический прирост, хотя и темпы роста ВВП страны замедлились.