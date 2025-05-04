Москва, 4 мая, 2025, 13:17 — ИА Регнум. У России достаточно сил, чтобы довести спецоперацию до логического завершения и с нужным результатом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

Станислав Красильников/РИА Новости

«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — поделился он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства также выразил надежду, что не придется отвечать ядерным оружием на провокации.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции сейчас находится в руках российской армии. Он обратил внимание, что киевский режим, не способный справиться с ВС России в зоне СВО, применяет оружие НАТО для обстрелов жилых кварталов, а также совершает диверсии и политические убийства.

28 апреля президент РФ отмечал, что уверенность россиян в победе в СВО должна только укрепляться. В конце прошлого года он также уточнял, что единство и твердая воля заложены в национальном характере граждан РФ. Российский лидер не раз подчеркивал, что участниками спецоперации гордится вся страна.