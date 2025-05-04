Москва, 4 мая, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Подвиги бойцов ВС РФ в ходе спецоперации демонстрируют, что в самосознании россиян лежит прежде всего морально-нравственная основа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — рассказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, люди в стране остались такими, какими они были 100 и 200 лет назад.

Как передавало ИА Регнум, Путин также сравнил героизм бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне, сражавшихся с превосходящими силами противника. Он напомнил, что в 2000 году возле города Аргуна 90 десантников ВДВ противостояли примерно 2,5 тыс. боевиков.

29 февраля Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что такой выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. По его словам, ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, как и культура, традиции, история и нравственные устои.

Кроме того, в июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия — это альтернатива тупиковому пути Запада. Россия противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья, уточнила она.