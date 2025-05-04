Путин рассказал, что каждый день по полтора часа занимается спортом
Москва, 4 мая, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он ежедневно тратит по полтора часа на занятия спортом.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагменты из которого были показаны телеканалом «Россия 1», глава государства показал тренажерный зал в Кремле, где он каждое утро занимается.
«Полтора часа», — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как долго продолжаются его ежедневные занятия спортом.
Он добавил, что старается ходить в бассейн и «выходить на лед» для кардионагрузок.
Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства продолжает регулярно играть в хоккей. Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как Путин научился играть в хоккей.
В октябре президент РФ заявил, что у всех россиян должна быть возможность заниматься спортом. Путин добавил, что это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье россиян и их демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны.