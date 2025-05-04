Москва, 4 мая, 2025, 13:10 — ИА Регнум. После распада Советского Союза Запад решил, что Россия ослабла, поэтому у него получится разделить РФ еще на 4-5 частей. Об этом 4 мая рассказал президент России Владимир Путин.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

По словам главы государства, «цивилизованный мир» в 2000-е планировал добить части исторической России под названием Советский Союз, самой большой из которых оставалась Российская Федерация.

«Ее тоже нужно разделить на 4-5 частей», — привел мысли коллективного Запада президент.

Путин добавил, что тогда на нем лежала ответственность за будущую страну и он начал работать над тем, чтобы этого никогда не произошло.

Как передавало ИА Регнум, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году, высказал мнение, что президент РФ сорвал планы Запада по разделу РФ на пять частей. Он отметил, что зарубежные противники России хотели максимально приблизиться к ее границам, оккупировав Украину, после чего начать процесс разделения.

В декабре 2023-го Путин говорил о планах США поделить Россию на «куски» и подчинить ее своей воле, как это было сделано с Европой. По его словам, это обсуждалось практически публично, а с Украиной Вашингтон проводил отдельную работу, делая ставку в первую очередь на националистов.

До этого российский лидер подчеркивал, что Западу никогда не удастся достичь своих геополитических целей в отношении Москвы.