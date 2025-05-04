Москва, 4 мая, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Запад не внял предупреждениям России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, что привело к трагическим событиям на Украине. Такое мнение 4 мая озвучил президент РФ Владимир Путин.

ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции

Он подчеркнул, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России стало причиной начала спецоперации на Украине.

Российский лидер объяснил, что Запад после распада СССР решил, что Россия ослабла, и тогда он захотел разделить Российскую Федерацию еще на 4–5 частей. Путин вспомнил свою мюнхенскую речь 2007 года, в которой заявил, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет.

«И вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России. Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — подчеркнул глава государства в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Российский лидер добавил, что на сегодняшний день Россия, по сути, в одиночку противостоит всем странам коллективного Запада.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Помимо этого, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 11 апреля предложил главе Белого дома Дональду Трампу самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины — признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. Спецпосланник президента США Кит Келлог раскритиковал эту инициативу, заверив, что Украина никогда на это не согласится.