Москва, 4 мая, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Героические поступки многих участников военной спецоперации на Украине сравнимы с подвигом десантников Псковской дивизии в Чечне, сражавшихся с превосходящими силами противника. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

Он напомнил о бое, прошедшем в марте 2000 года возле города Аргун, когда 90 десантников 104-го полка Псковской дивизии ВДВ противостояли примерно 2,5 тыс. боевиков.

«Тогда вот эти мальчишки 20-летние воевали в 6-й роте. Они же только-только от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации… И сражались до конца», — рассказал Путин.

Президент отметил, что бой несколько раз доходил до рукопашной, десантники отбивались лопатками. Командир батальона, который там был, получил очень тяжелое ранение и остался почти без ног, но продолжал командовать и в итоге вызвал артиллерийский огонь на себя.

Как передавало ИА Регнум, бой под Аргуном продолжался почти сутки. В бою погибли 94 российских солдата и офицера, выжили только шесть военнослужащих. Потери боевиков составили около 500 человек. Звание Героя России присвоили 22 десантникам, 21 — посмертно, орденом Мужества наградили 68 бойцов, 63 — посмертно. В селе Улус-Керт Шатойского района Чечни установлен монумент в честь десятников 6-й роты.

Путин в 2020 году посетил мемориальный комплекс в ходе памятных мероприятий по случаю 20-летия подвига десантников. В церемонии также участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что нельзя забывать имена героев, защищавших Россию.