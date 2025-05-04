Москва, 4 мая, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Сегодняшние отношения России и Китая носят стратегический характер и укрепляют стабильность в мире в условиях турбулентности. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Сегодня они (отношения между РФ и КНР. — Прим. ред.), это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают», — заявил российский лидер, беседа с которым содержится в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Фрагменты из фильма показал 4 мая телеканал «Россия 1».

Глава государства уточнил, что на заре его президентства, 25 лет назад, было абсолютно трудно предсказать, какого качества будут российско-китайские отношения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД КНР заявил, что Москва и Пекин продолжат продвигать равноправную многополярность мира и выступать против односторонних действий и запугивания. Отмечалось, что также Россия и Китай продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля заявил, что Москва и Пекин согласовали сроки и место проведения саммита. Он добавил, что это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для российской стороны.

Глава МИД КНР Ван И днем ранее напомнил, что сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран. Он добавил, что также оно не поддается внешнему давлению.