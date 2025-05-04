Санкт-Петербург, 4 мая, 2025, 13:17 — ИА Регнум. На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разместили гигантское панно из нескольких тысяч портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 4 мая организаторы акции «Бессмертный полк».

Официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

Фотографии предоставило региональное отделение «Бессмертного полка». Глава регионального штаба Кирилл Смирнов рассказал, что на панно разместили фотографии ленинградцев, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной.

«Можно сказать, что это Стена памяти в масштабе всего города», — отметил Смирнов.

Директор «Городского центра рекламы и праздничного оформления» Андрей Чистяков сообщил, что размер панно составит 65 на 18 метров.

«На нем разместили 4500 портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Внутри панно будет оборудован светодиодный экран, на нем будет вестись 9 Мая трансляция парада Победы, а затем трансляция шествия «Бессмертного полка», покажут кадры торжественного оформления города. Также на экране будут поочередно демонстрироваться фотографии ветеранов, которые размещены на панно», — отметил Чистяков.

Монтаж и настройка завершатся к 7 мая. Панно и экран будут находиться на Дворцовой до 10 мая.

Отделения «Бессмертного полка» и «Волонтеров Победы» в Астрахани установили самую большую в стране Стену памяти. Однополчане, волонтеры, активисты общественных организаций и ветераны боевых действий собрались 4 мая на церемонии открытия Стены.

«Бессмертный полк России»

Почетным гостем на мероприятии стала блокадница Ленинграда Фаня Уразалиева, которой на момент начала блокады было всего четыре года.

Глава исполкома отделения «Бессмертного полка» Нина Артамошкина призвала сохранять память о своих предках и чтить подвиг своих героев в семье. В завершение мероприятия собравшиеся разместили портреты своих семейных героев.

Кроме того, портреты ветеранов разместили на автомобилях, которые проехали по улицам Томска. К участникам «Бессмертного полка» присоединились ветераны боевых действий и участники спецоперации. Автоколонна из более чем 100 машин проследовала по центральным проспектам города до сквера у вокзала Томск-1, где установлен памятник томичу — ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, первому коменданту Рейхстага полковнику Федору Зинченко.

На митинг у памятника собрались школьники, кадеты, юнармейцы. Главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны Анатолий Николаевич Парубин и Федор Тимофеевич Бондаренко.

В рамках подготовки 80-летия Великой Победы в Хакасии прошел «Автопробег Бессмертного полка». Портреты 52 героев, размещенные на машинах, проехали по населенным пунктам региона и посетили Минусинск в Красноярском крае. В ходе автопробега прошли торжественные возложения венков к мемориальным стенам и Вечному огню.

Как сообщало ИА Регнум, около 450 человек 4 мая приняли участие в марше «Бессмертного полка» в Каракасе. Участвовавший в шествии посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров назвал «Бессмертный полк» мостом между поколениями и странами.