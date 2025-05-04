Москва, 4 мая, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Нынешняя реакция российского общества на проведение спецоперации на территории Украины именно такая, какая должна быть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой», — поделился он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, каждый россиянин понимает, что от него зависит будущее страны, семьи и детей.

«Он (рядовой гражданин РФ. — Прим. ред.) понимает, что глубинное государство — это он. Он последний рубеж — последняя инстанция», — подытожил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россиян объединила общая угроза Родине. По его словам, чувство принадлежности россиян к одной стране возникло совсем недавно и его нельзя потерять, оно слишком дорого стоит для России. Медведев уточнил, что конфликт с Киевом еще продолжается, но закончится понятным для россиян итогом — победой.

В декабре Путин также заявил, что сплоченность россиян является великой ценностью, в которой есть несокрушимая сила. По его мнению, она дает гражданам страны уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.