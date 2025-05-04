Москва, 4 мая, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Россия в 2014 году не могла начинать военную спецоперацию на Украине, так как не была готова к противостоянию с Западом. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Мы не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере строительства Вооруженных сил, в сфере экономики и финансов», — отметил он в документальном фильме, показанном в эфире телеканала «Россия 1».

Путин добавил, что Россия не могла делать резких движений до проведения определенной работы в сфере безопасности, укрепления армии и без экономических преобразований. При этом он подчеркнул, что Москва специально не готовилась проводить спецоперацию, так как искренне стремилась решить проблему Донбасса мирным путем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин также напомнил, что Запад обманул Россию, используя Минские соглашения. Москва рассчитывала, что все стороны выполнят договоренности, но эту паузу использовали для перевооружения украинской армии для подготовки к конфликту с РФ.

Путин также отметил, что развитию российской экономики в том числе помогли санкции, введенные западными странами в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией. Ограничения в итоге привели к тому, что РФ сделала сильный рывок благодаря сокращению зависимости от внешних факторов.