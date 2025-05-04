Москва, 4 мая, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Коварство Запада состоит в том, что он говорит одно, а делает совершенно другое. На это указал президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что такая политика западных стран была понятна Москве еще с начала 2000-х годов.

«Наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я сначала тоже не сразу всё понял, начал доносить до своих коллег: смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», — сказал президент в фрагменте документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованного ВГТРК.

В контексте этого Путин высказался о несоблюдении западными странами и Киевом Минских соглашений, в которые верила Россия. По его словам, Москва относилась с осторожным доверием к заявлениям Запада о соблюдении договоренностей, но ее просто надули.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев указал на расхождения между обещаниями западных стран и их действиями. Тогда он, в частности, подчеркивал, что формулировки делегаций государств Запада в Третьем комитете Генассамблеи ООН не соответствуют тому, что они действительно делают в вопросе защиты прав человека и борьбе с расизмом.

Помимо этого, Лукьянцев усомнился, что бывшие страны «оси» (Германия, Италия и Япония) соблюдают ранее взятые на себя обязательства из-за поддержки с их стороны поправок, смягчающих осуждение нацизма.

В марте ирландский журналист и блогер Чей Боуз обвинил Запад в лицемерии после того, как президент Чехии Петер Павел констатировал, что у Киева не было шансов на победу в конфликте. При этом иностранные партнеры два года убеждали Украину в обратном.