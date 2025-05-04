Москва, 4 мая, 2025, 12:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия, по сути, в одиночку противостоит всем странам коллективного Запада. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — заявил он.

Беседа с главой государства входит в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», отрывки из которого показали на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля российский лидер констатировал провал попыток Запада нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Путин также назвал залогом существования России мужество ее народа.

Ранее в этот же день президент РФ отмечал, что отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы. Глава государства напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и добавил, что время не властно над памятью народа и сейчас это понимается особенно остро.