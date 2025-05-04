Москва, 4 мая, 2025, 12:35 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с Россией. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией», — отметил российский лидер в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Он добавил, что Россия сейчас вынуждена противостоять западным странам.

«Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — уточнил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его утверждению, если этого не сделать, европейцам через пять лет якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент США Дональд Трамп 13 марта заявил, что он не наблюдает угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО.

При этом российские власти неоднократно отмечали, что РФ не несет ни для кого угрозы. Так, Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Более того, Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.