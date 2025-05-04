Москва, 4 мая, 2025, 12:23 — ИА Регнум. России необходимо своевременно принимать решения, а также тщательным образом готовиться к любому серьезному шагу. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу», — рассказал глава государства в интервью, вошедшем в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагменты которого показал телеканал «Россия 1».

Президент РФ таким образом отметил на вопрос о том, какие выводы необходимо сделать России, чтобы продолжать движение вперед.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая глава государства рассказал, что Россию пытались спровоцировать на ошибки в ходе проведения специальной военной операции на Украине, но ей удалось сохранить хладнокровие. Путин добавил, что у РФ и без ядерного оружия достаточно сил и средств, чтобы довести до конца спецоперацию.

Он также отметил, что Россия, по сути, в одиночку противостоит всему коллективному Западу. По словам Путина, это требует серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане.