Москва, 4 мая, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то она утратит свою идентичность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

Олег Елков/ТАСС

«Исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность», — рассказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, с точки зрения будущего страны утрата идентичности будет в высшей степени опасным явлением.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году во время выступления с посланием Федеральному собранию глава государства назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Путин отметил, что этот выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и в западных странах.

По его словам, ценность любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение как культура, традиция, история и нравственные устои. Путин также назвал главным предназначением семьи рождение детей и продолжение рода.