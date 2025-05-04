Париж, 4 мая, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Жители Франции не понимают, почему представители России не получили приглашения принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал один из организаторов акции «Бессмертный полк» в республике Дмитрий де Кошко.

Ирина Калашникова/РИА Новости Памятник советским партизанам в Париже

«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам де Кошко, цель проведения акции во Франции состоит в том числе в напоминании Европе, что она «не была нацисткой до сих пор» благодаря советским гражданам. Он добавил, что сейчас это часто не хотят понимать или стремятся забыть.

«До такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», — резюмировал де Кошко.

В Париже акция «Бессмертный полк» пройдет 8 мая. Она начнется в 13:00 (12:00 мск) у площади Революции. Завершится шествие у кладбища Pere Lachaise.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что никто в ФРГ не разрешал российским дипломатам принимать участие в памятных мероприятиях на территории страны по случаю годовщины Победы. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев на это ответил, что Москве не требуется снисходительное разрешение, чтобы почтить память воинов Красной армии и жертв фашизма в общественных местах.

3 мая в Лондоне сообщили о приглашении украинских военных принять участие в параде, приуроченном к победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отчаяние англосаксонских элит из-за неспособности нанести «стратегическое поражение» РФ достигло такого предела, что они решили провести по главной площади британской столицы «идеологических потомков нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за холокост и геноцид советского народа».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение властей Британии кощунством по отношению к своим же гражданам, отдавшим жизни в годы Второй мировой войны.