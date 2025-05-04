Москва, 4 мая, 2025, 12:19 — ИА Регнум. При уходе западных компаний из России было много рисков, но страна не бросалась в омут с головой. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Кряжев/РИА Новости

В документальном фильме, приуроченном к 25-летней годовщине первой инаугурации Путина, его спросили, ожидал ли он, что российская экономика окажется такой сильной, столкнувшись с беспрецедентными давлением.

«Нет, конечно. Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно», — ответил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия оказалась очень зависима от внешних факторов, а это для нее опасно. Фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликовали в эфире телеканала «Россия 1».

Как передавало ИА Регнум, Путин в фильме также напомнил, что масштабные санкции против РФ начали вводить еще в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. Уже тогда страна сделала сильный рывок благодаря ограничениям, введенным Западом.

28 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что западные страны ввели против РФ около 30 тыс. ограничительных мер. Хотя эти санкции изначально были призваны замедлить прогресс государства, фактически они стимулировали подъем и модернизацию национальной экономики.