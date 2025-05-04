Москва, 4 мая, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что старается не есть в ночное время, однако иногда позволяет себе кефир и ряженку исключительно от российских производителей.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Кефирчиком могу вас (угостить. — Прим. ред.). Ряженка есть… Стараюсь уже в это время не есть», — заявил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая вошла в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Фрагмент документальной ленты показали в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Глава государства уточнил, что пьет кефир и ряженку только российского производства. Путин добавил, что адъютанты помогают ему на кухне, но по вечерам он управляется на ней сам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая глава государства впервые показал журналистам свою квартиру в Кремле. В одной из ее комнат стоит рояль, на котором, по признанию Путина, ему нечасто удается поиграть.

Президент РФ также признался, что последние три года в основном ночует в этой квартире. В ней, помимо библиотеки и двух спален, также есть маленькая домашняя церковь.