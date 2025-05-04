Москва, 4 мая, 2025, 12:17 — ИА Регнум. России нельзя быть слишком зависимой от внешних факторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Современный мир, он такой, в общем, взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно», — рассказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, многие западные страны хотели видеть в России масштабный экономический кризис по образцу 1990-х годов. Однако отечественная экономика, столкнувшаяся после февраля 2022 года с беспрецедентными санкциями, оказалась невероятно сильной.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подсчитал, что Запад ввел против РФ порядка 30 тыс. санкций. Хотя они изначально были призваны замедлить развитие страны, фактически эти санкции стимулировали подъем и модернизацию отечественной экономики.

В том же месяце секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что страна сохранила макроэкономическую стабильность, несмотря на экономическую войну Запада против РФ. Он напомнил, что санкции заблокировали доступ к системе SWIFT, зарубежным финансовым рынкам и платежным системам, а также мировым резервным валютам. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также подтвердил, что промышленность страны успешно адаптировалась к ограничениям Запада и перенаправила свои экспортные потоки.

18 марта Путин указывал на то, что западные санкции являются механизмом системного стратегического давления на российское государство. Однако, по его словам, ограничения стали катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике. Кроме того, РФ заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности в 2024 году, добавил он.