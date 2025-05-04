Москва, 4 мая, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввел Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 4 мая.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», — рассказал он в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, в середине 2000-х удалось сделать многое, в том числе в области демографии и укрепления базовой основы российской экономики. Путин также указал, что было много рисков из-за ухода западных компаний из РФ.

В 2014 году состоялся референдум о воссоединении с Россией Крыма и Севастополя после госпереворота на Украине. Около 97% голосов республики и 95,6% в Севастополе были отданы за вхождение в состав РФ, сама же явка составила более 83%. В марте был подписан договор о воссоединении.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на развязанную Западом против России экономическую войну. Он напомнил о блокировке доступа к системе SWIFT, зарубежным финансовым рынкам и платежным системам, мировым резервным валютам и о санкциях против российских банков. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также заявил, что отечественная промышленность смогла адаптироваться к антироссийским санкциям и перенаправить экспортные потоки.

18 марта президент РФ подчеркнул, что западные санкции являются механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом, по его словам, ограничения оказались катализатором позитивных структурных изменений в экономике страны. Кроме того, в 2024 году Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, указал российский лидер.