Москва, 4 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пусковой установке комплекса «Нептун» украинской армии. Об этом сообщили 4 мая в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Также нанесен удар по пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах.

Российские военные использовали для нанесения ударов беспилотники, ракеты, артиллерию, силы оперативно-тактической авиации.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сбили за сутки 292 украинских дрона, а также семь авиабомб JDAM.

Кроме того, они нанесли 2 мая удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам боеприпасов и пунктам управления безэкипажными катерами и дронами. Также был нанесен удар по заводу по производству боеприпасов и взрывчатки.